Primavera 1 Milan-Parma | tre dirigenti del club di Via Aldo Rossi presenti al match

Tre dirigenti del Milan di Via Aldo Rossi sono presenti allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza per assistere alla partita Milan-Parma, valida per la 16ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. L'evento rappresenta un'occasione importante per il club in vista della stagione.

Tre importanti dirigenti del club di Via Aldo Rossi stanno assistendo, allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) a Milan-Parma, partita della 16^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Ecco di chi si tratta. Pianetamilan.it

