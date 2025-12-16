Primavera 1 Milan-Parma | tre dirigenti del club di Via Aldo Rossi presenti al match
Tre dirigenti del Milan di Via Aldo Rossi sono presenti allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza per assistere alla partita Milan-Parma, valida per la 16ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. L'evento rappresenta un'occasione importante per il club in vista della stagione.
Primavera 2, 6 Ritorno Parma-Milan 0-1 primo tempo - Video integrale
Diretta/ Milan Parma Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca Zukic! (oggi 16 dicembre 2025) - Diretta Milan Parma Primavera streaming video tv: i rossoneri non vincono da quasi due mesi, i ducali vanno sempre a caccia del primo posto. ilsussidiario.net
MN - Primavera, si sta giocando Milan-Parma: presenti sugli spalti anche Moncada, Kirovski e Vergine - Parma, gara valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1. milannews.it
@AntoVitiello: Some players from Milan Futuro have been called up for the Supercoppa Italiana: Dutu (Milan Futuro), Sala (Milan Primavera), Borsani (Milan Primavera), Ibra (Milan Futuro), Pittarella (Milan Futuro) and Vladimirov (Milan Futuro). x.com
