Primarie del centrosinistra Marco Lion | Tra i senigalliesi c' è la paura di affrontare le spese quotidiane
In vista del confronto tra Marco Lion e Dario Romano alle primarie del centrosinistra a Senigallia, si discute delle sfide economiche e sociali che coinvolgono la comunità locale. Marco Lion sottolinea la paura di affrontare le spese quotidiane tra i senigalliesi, evidenziando l’importanza di un ascolto attento per il futuro della città.
SENIGALLIA – In vista del confronto pubblico tra i candidati alle primarie del centrosinistra tra Marco Lion e Dario Romano, in programma questa sera alle 21 a San Rocco, l’esponente di Europa Verde rilancia una questione centrale per il futuro di Senigallia: la capacità della città di ascoltare. Anconatoday.it
Oggi in Città - Intervista a Marco Lion
Primarie del centrosinistra, primo confronto tra Marco Lion e Dario Romano - Il primo confronto tra Marco Lion e Dario Romano si svolgerà martedì 16 dicembre alle ore 21. senigallianotizie.it
Primarie centrosinistra, oltre mille firme a Senigallia - Appuntamento l'11 gennaio per votare il consigliere comunale Pd Dario Romano o l'ex parlamentare dei Verdi Marco Lion. centropagina.it
Tutti i nomi del centrosinistra che potrebbero candidarsi alle primarie del sindaco - facebook.com facebook
Raccolta firme per Lion a primarie centrosinistra Senigallia. Corsa a sindaco. "Luci Usare le risorse per ciò che è urgente" #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.