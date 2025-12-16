Prima pagina Gazzetta dello Sport | Supercoppa Italiana a Riyadh | Milan il rebus dei 9

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulla Supercoppa Italiana, che si giocherà a Riyadh, e sul rebus legato ai nove giocatori del Milan coinvolti. Ampio spazio alle novità di calcio, al calciomercato e alle ultime notizie sui rossoneri, offrendo un aggiornamento completo sulla scena calcistica nazionale e internazionale.

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Supercoppa Italiana a Riyadh: Milan, il rebus dei 9” La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. Pianetamilan.it 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani La Gazzetta dello Sport in apertura: "Milan e Napoli, ci giochiamo la testa" - Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 14 novembre 2025, c'è la lotta al vertice tra Milan e Napoli. milannews.it

La Gazzetta dello Sport: "Modric e Lautaro, lo Scudetto siamo noi" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium Fiera di Milano. tuttonapoli.net

La prima pagina de L'Unione Sarda di martedì 16 dicembre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook

Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Ecco la prima pagina della Nazione in edicola oggi #15dicembre x.com