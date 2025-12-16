Il prezzo del gas all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è un indicatore chiave per il mercato energetico. Al 16 dicembre 2025, il valore si attesta intorno a 0,299 euro/Smc, riflettendo le attuali tendenze e dinamiche di mercato. In questo articolo, analizzeremo l’andamento del prezzo del gas e le sue implicazioni.

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 16 Dicembre 2025, si attesta a circa 0,299 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,57 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 0,009478 (1 euroMWh? 0,009478 euroSmc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza lievemente ribassista, pur mantenendosi su livelli relativamente stabili. Dopo aver toccato i 33,58 euroMWh (0,319 euroSmc) all’inizio di Dicembre, il prezzo ha subito una graduale diminuzione, oscillando tra i 29,44 e i 32,19 euroMWh (0,279 – 0,305 euroSmc). Quifinanza.it

?? Quanto costano oggi, 15 aprile 2025, luce e gas?

Bollette luce e gas: come prepararsi all’inverno e risparmiare - Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi. key4biz.it

Bollette luce e gas, nel 2026 risparmi per oltre 200 euro a famiglia: ecco perché - it, nel 2026 il prezzo dell'energia calerà con un beneficio che, per una famiglia tipo ... msn.com

PREZZO ENERGIA ELETTRICA Oggi 15/12/2025 Prezzo GAS al PSV: 31 €/MWh Prezzo emissioni CO2: 84 €/tCO2 Calcolo prezzo marginale Energia elettrica da CCGT: 96 €/MWhe con =50% 80 €/MWhe con =60% Prezzo di borsa 16/12/2024 pi x.com

Prezzo assurdo Gkstly Caricatore per Switch 2, Stazione di Ricarica Magnetica Rapida Switch 2 Joy-Con 2 Joy cons Dock di ricarica compatibile con Nintendo Switch 2 per Joycon 2, Controller accessorio per Switch 2 Minimo Storico Oggi a soli 5 - facebook.com facebook