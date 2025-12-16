Prevenzione della devianza minorile osservatorio metropolitano si riunisce al Teatro Stabile

Questa mattina, presso il Teatro Stabile di Catania, si è svolta una riunione plenaria dell’Osservatorio Metropolitano per la prevenzione della devianza minorile, presieduta dal Prefetto Pietro Signoriello. L’incontro, a cui hanno partecipato tutte le componenti istituzionali, ha rappresentato un momento di confronto e pianificazione sul tema della prevenzione dei fenomeni di devianza tra i minorenni.

Si è tenuta questa mattina, in una gremita sala Verga del Teatro Stabile di Catania, una riunione plenaria - presieduta dal Prefetto, Pietro Signoriello -dell'Osservatorio Metropolitano per la prevenzione dei fenomeni di devianza minorile, a cui hanno preso parte tutte le componenti istituzionali.

