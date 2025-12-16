Pressing e la punizione di Canale 5 | durata dimezzata e relegato a notte fonda
C’era una volta “Pressing”. C’era, perché quello che è andato in onda l'altra sera – e che rischia di riapparire in video pure nelle prossime settimane – è una specie di spin off, di durata dimezzata rispetto all’originale, con orario di partenza da far rabbrividire persino Gigi Marzullo.Domenica. Today.it
Perché privare YouTube di questa perla???
"Pressing" e la punizione di Canale 5: durata dimezzata e relegato a notte fonda - Domenica il programma condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini ha preso il via addirittura all’una e dieci, con le chiacchiere che si sono protratte per ‘appena’ 51 minuti. today.it
