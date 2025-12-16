Presidio al Consorzio autostrade Isgrò Costruzioni replica ai sindacati | Ricostruzione fuorviante sui licenziamenti

Isgrò Costruzioni risponde alle accuse dei sindacati riguardo ai licenziamenti presso il Consorzio autostrade, definendo la narrazione sulla presunta negazione della reintegra dei lavoratori fuorviante e in contrasto con i fatti e le normative vigenti.

“La narrazione di un presunto comportamento “gravissimo” da parte dell’azienda, che avrebbe negato la reintegra a tre lavoratori, è non solo fuorviante, ma palesemente contraria alla realtà dei fatti e alle norme di diritto”. E' la netta presa di posizione della società Isgrò Costruzioni Srl in. Messinatoday.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cgil e Fiom in presidio al Cas di Messina: protesta per i lavoratori licenziati e contro il silenzio dell’Ente - La mobilitazione al Consorzio Autostrade accende i riflettori sul mancato reintegro di tre operai e sulle criticità del settore tra appalti, sicurezza e carenza di personale. rtp.gazzettadelsud.it