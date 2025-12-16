Presidenza CAppello su decisione Imam

La Corte d'Appello di Torino ha ordinato la cessazione del trattamento del Cpr dell'Imam Shahin, sulla base di elementi nuovi presentati dalle difese. La decisione, presa ieri, rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario riguardante il religioso, evidenziando come nuove evidenze possano influenzare le decisioni in ambito giudiziario.

15.15 Il giudice della Corte d'Appello di Torino che ieri ha ordinato la "cessazione del trattamento del Cpr" dell'Imam di Torino, Shahin, ha deciso sulla base di "elementi nuovi" presentati dalle difese.Così una nota della presidente reggente,Bassi,per "fornire elementi di conoscenza su ragioni della decisione". Per il Viminale, l'Imam sarebbe vicino all'Islam radicale perchè si era detto d'accordo col blitz di Hamas del 710, e aveva chiesto l'espulsione.Tra le manifestaziioni a suo sostegno il blitz Pro-Pal che ha vandalizzato "la Stampa". Servizitelevideo.rai.it

