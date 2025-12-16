Presepe di Jacopo | dopo la tragedia in moto il dono alla chiesa

Il presepe di Jacopo rappresenta un gesto di speranza e solidarietà, nato dopo la tragica perdita in moto. Un dono realizzato con affetto e altruismo, qualità che da sempre contraddistinguono Jacopo. Un segno tangibile della sua generosità, in un momento di dolore, per portare luce e conforto alla comunità e alla chiesa.

Un dono fatto con il cuore. Con quella generosità che era proprio una delle caratteristiche di Jacopo. Ad affiancare ed arricchire lo storico presepe meccanico (nella foto) di San Martino Ulmiano, frutto del lavoro di Osvaldo Coli, adesso c'è anche il presepe elettro-meccanico che Jacopo Gambini, il 17enne studente dell'Itis Da Vinci-Fascetti che ha perso la vita in un tragico incidente lo scorso settembre, ha contribuito a realizzare seguendo la passione del nonno. Il " Presepe di Jacopo " è stato donato alla comunità parrocchiale dalla famiglia: lungo 4 metri, costituito da 36 personaggi e 23 movimenti scenografici, è un'opera completamente artigianale, compresi i meccanismi di movimento.

