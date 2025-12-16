Presentato al Salone d’Onoro del CONI il progetto Ecoblade | nuova vita per le lame spezzate

Al Salone d’Onore del CONI è stato presentato il progetto Ecoblade della Federazione Italiana Scherma, un’iniziativa innovativa di riciclo delle lame spezzate in acciaio maraging. L’obiettivo è ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale, sostenendo allo stesso tempo le società sportive, gli atleti e le loro famiglie.

È stato presentato questo pomeriggio, nel Salone d'Onore del CONI, il progetto " Ecoblade ", il nuovo programma della Federazione Italiana Scherma che promuove il riciclaggio delle lame spezzate in acciaio maraging, non solo per ridurre i rifiuti e la nostra impronta di carbonio ma anche per supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie. In cosa consiste il progetto Ecoblade. Ma come andrà svilupparsi tale progettualità? Acciaierie Valbruna, azienda vicentina leader nella produzione di acciai speciali, riceverà dalla FIS tutte le lame spezzate, che saranno recuperate in appositi punti di raccolta durante la stagione agonistica, e ne curerà il processo di riciclo.

