Prenotazioni durante le feste Clienti in ritardo contano i dati

L'Osservatorio Incrementoo presenta i risultati della sua indagine annuale sulle prenotazioni durante le festività, evidenziando i comportamenti dei clienti in ritardo e l'andamento del mercato hospitality. Uno sguardo dettagliato sui dati delle prenotazioni di Natale e Capodanno per comprendere le tendenze e le sfide del settore in questo periodo di alta domanda.

© Ilgiorno.it - Prenotazioni durante le feste. Clienti in ritardo, contano i dati L’Osservatorio Incrementoo, che analizza il mercato hospitality e i comportamenti dei consumatori, diffonde i risultati della propria indagine annuale sulle prenotazioni dei cenoni di Natale e Capodanno. L’analisi – condotta tra 4 e 18 novembre su un campione di 300 ristoratori – evidenzia un rallentamento mai registrato negli ultimi dieci anni: le prenotazioni risultano in media inferiori del 37% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di norma l’interesse per le festività inizia a crescere tra fine ottobre e i primi di novembre. Nel 2025 la finestra decisionale si è spostata in avanti di 32 giorni. Ilgiorno.it Come farsi rispondere al 100% “SI” dai clienti e vendere di più Prenotazioni durante le feste. Clienti in ritardo, contano i dati - Incrementoo: percezione dei prezzi troppo alti e budget ridotti rallentano le scelte "Fa la differenza in positivo se il ristoratore ha database profilati e aggiornati". ilgiorno.it

Turismo, alle Terme prenotazioni negli hotel al 75% per le feste di Natale: «Attendiamo i clienti dell'ultimo minuto e quelli di Capodanno» - Non è ancora il momento di tirare le somme perché gli albergatori attendono le prenotazioni dell’ultimo minuto in vista di Capodanno, ma intanto si può già parlare di bilancio ... ilgazzettino.it

Orari speciali – Periodo di Natale Durante le festività L’Amolaro vi aspetta con orari dedicati, per permettervi di organizzare con calma spesa, regali e prenotazioni natalizie Dal 28 dicembre al 6 gennaio Vi consigliamo di anticipare gli acquisti: alcuni - facebook.com facebook