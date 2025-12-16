Prenotazioni durante le feste Clienti in ritardo contano i dati

L'Osservatorio Incrementoo presenta i risultati della sua indagine annuale sulle prenotazioni durante le festività, evidenziando i comportamenti dei clienti in ritardo e l'andamento del mercato hospitality. Uno sguardo dettagliato sui dati delle prenotazioni di Natale e Capodanno per comprendere le tendenze e le sfide del settore in questo periodo di alta domanda.

L’Osservatorio Incrementoo, che analizza il mercato hospitality e i comportamenti dei consumatori, diffonde i risultati della propria indagine annuale sulle prenotazioni dei cenoni di Natale e Capodanno. L’analisi – condotta tra 4 e 18 novembre su un campione di 300 ristoratori – evidenzia un rallentamento mai registrato negli ultimi dieci anni: le prenotazioni risultano in media inferiori del 37% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di norma l’interesse per le festività inizia a crescere tra fine ottobre e i primi di novembre. Nel 2025 la finestra decisionale si è spostata in avanti di 32 giorni. Ilgiorno.it

