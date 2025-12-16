Premio Ubu 2025 | il video di Nicola Borghesi di Kepler 452

Il Premio Ubu 2025 ha riconosciuto il talento di Nicola Borghesi di Kepler 452, premiandolo come miglior spettacolo. Nel video, Borghesi esprime la sua incredulità e gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l'importanza di questo traguardo per lui e il suo lavoro teatrale.

"Se penso agli   Nicola Borghesi di Kepler 452 che hanno portato proprio noi su questo palco, non ci credo”, spiega Nicola Borghesi di Kepler-452 prendendo il premio Ubu per il miglior spettacolo tra le mani. Ilrestodelcarlino.it

