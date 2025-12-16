Premio startup economia circolare Vince la rivoluzione di Pulvera
Pulvera, startup brianzola specializzata nel recupero degli scarti tessili, ha conquistato il Premio Startup 2025 nell’ambito dell’economia circolare. La sua innovativa attività di trasformazione degli scarti in nuovi prodotti rappresenta un esempio di sostenibilità e innovazione nel settore tessile, contribuendo a promuovere pratiche più responsabili e circolari.
Pulvera, la startup brianzola di Casati Flock & Fibers dedicata al recupero degli scarti tessili, che combina competenze avanzate e innovazione tecnologica per trasformarli in nuovi prodotti, è tra le tre startup vincitrici del Premio Startup 2025 per l’economia circolare. Il Premio, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo - Italian Exhibition Group, valorizza "imprese e startup che si distinguono per eco-innovazione e risultati concreti ambientali ed economici" ed è stato assegnato nel corso della Conferenza nazionale dell’industria del riciclo che si è tenuta a Milano negli scorsi giorni. Ilgiorno.it
Premio sviluppo sostenibile 2'25 | settore startup economia circolare
Premio startup economia circolare. Vince la rivoluzione di Pulvera - Al timone Eleonora Casati, classe ’98: "La nostra mission è molto chiara: trasformare gli scarti tessili in una risorsa che può alimentare nuove filiere" . ilgiorno.it
Premio Startup 2025 per l’economia circolare: vince Pulvera - Il riconoscimento di Pulvera arriva per il lavoro condotto per amplificare le potenzialità dello scarto tessile ... bitmat.it
-2 al #SIOS25 Winter: sai tutto quello che succederà Hai già organizzato al tua giornata Ti aspettiamo il 17 dicembre a Palazzo Mezzanotte, Milano. Workshop, talk, networking, pitch, interviste, podcast, paper investimenti THAT'S ROUND, premio Startup of - facebook.com facebook
Premio Speciale @UniCredit_IT Start Lab – #PNI2025 UniCredit supporta la startup vincitrice con business meetings, mentoring dedicato, coaching e accesso alla Startup Academy 2026. Vincitore 2025: SatEnlight (Industrial) #Startup #Innovazione @ x.com