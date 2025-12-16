Pulvera, startup brianzola specializzata nel recupero degli scarti tessili, ha conquistato il Premio Startup 2025 nell’ambito dell’economia circolare. La sua innovativa attività di trasformazione degli scarti in nuovi prodotti rappresenta un esempio di sostenibilità e innovazione nel settore tessile, contribuendo a promuovere pratiche più responsabili e circolari.

Pulvera, la startup brianzola di Casati Flock & Fibers dedicata al recupero degli scarti tessili, che combina competenze avanzate e innovazione tecnologica per trasformarli in nuovi prodotti, è tra le tre startup vincitrici del Premio Startup 2025 per l’economia circolare. Il Premio, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo - Italian Exhibition Group, valorizza "imprese e startup che si distinguono per eco-innovazione e risultati concreti ambientali ed economici" ed è stato assegnato nel corso della Conferenza nazionale dell’industria del riciclo che si è tenuta a Milano negli scorsi giorni. Ilgiorno.it

Premio sviluppo sostenibile 2'25 | settore startup economia circolare

Premio startup economia circolare. Vince la rivoluzione di Pulvera - Al timone Eleonora Casati, classe ’98: "La nostra mission è molto chiara: trasformare gli scarti tessili in una risorsa che può alimentare nuove filiere" . ilgiorno.it