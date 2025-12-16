Premio Sacharov Parlamento Ue 2025 a due giornalisti in carcere in Georgia e Bielorussia – Il video

Il Premio Sacharov 2025 è stato assegnato dal Parlamento Europeo a due giornalisti detenuti in Georgia e Bielorussia. La Presidente Metsola ha consegnato il riconoscimento ai rappresentanti dei giornalisti, evidenziando l’importanza della libertà di stampa e dei diritti umani in contesti di repressione. L’evento si è svolto a Strasburgo il 16 dicembre 2025.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 La Presidente Metsola ha consegnato il premio Sacharov 2025 ai rappresentanti dei due giornalisti, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Si tratta di Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia. A ritirare il premio per Andrezj Poczobut, giornalista, saggista, blogger e membro della minoranza polacca in Bielorussia, è stata sua figlia, Jana Poczobut, mentre Mzia Amaglobeli, giornalista georgiana, co-fondatrice e direttrice dei media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, è stata rappresentata dalla collega Irma Dimitradze, giornalista di Batumelebi. Open.online

