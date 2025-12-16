Premio Sacharov Parlamento Ue 2025 a due giornalisti in carcere in Georgia e Bielorussia – Il video
Il Premio Sacharov 2025 è stato assegnato dal Parlamento Europeo a due giornalisti detenuti in Georgia e Bielorussia. La Presidente Metsola ha consegnato il riconoscimento ai rappresentanti dei giornalisti, evidenziando l’importanza della libertà di stampa e dei diritti umani in contesti di repressione. L’evento si è svolto a Strasburgo il 16 dicembre 2025.
(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 La Presidente Metsola ha consegnato il premio Sacharov 2025 ai rappresentanti dei due giornalisti, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Si tratta di Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia. A ritirare il premio per Andrezj Poczobut, giornalista, saggista, blogger e membro della minoranza polacca in Bielorussia, è stata sua figlia, Jana Poczobut, mentre Mzia Amaglobeli, giornalista georgiana, co-fondatrice e direttrice dei media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, è stata rappresentata dalla collega Irma Dimitradze, giornalista di Batumelebi. Open.online
25 years of Sakharov Prize.
L'Ue consegna il Sacharov, ma i reporter premiati sono in cella - Un'aula piena, l'atmosfera solenne della cerimonia e due assenze che raccontano più di mille discorsi: il Parlamento europeo ha consegnato ufficialmente il premio Sacharov 2025 ai reporter Andrzej ... ansa.it
Parlamento Ue: Premio Sacharov ai giornalisti Poczobut (Bielorussia) e Amaglobeli (Georgia). Metsola: “Campioni di democrazia” - (Strasburgo) “Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero celebra le persone e le organizzazioni straordinarie che si battono per la libertà e la democrazia in tutto il mondo. agensir.it
Gli Ambasciatori EPAS dell’Istituto Publio Elio Adriano di Tivoli hanno partecipato a un momento di confronto dedicato al Premio Sacharov con la Vicepresidente PE @AntonellaSberna e l’eurodeputato @salv_de_meo Scopri di più sul programma EPA x.com
“La democrazia non può essere messa a tacere. Ci vogliono impegno, dedizione e coraggio, anche quando il prezzo è inimmaginabilmente alto. Il nostro messaggio ai vincitori del Premio Sacharov 2025: il Parlamento europeo continuerà a difendere chi c - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.