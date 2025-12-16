Premio Sacharov Metsola | Orgogliosa che vada a due giornalisti coraggiosi ancora in prigione – Il video

Il Premio Sacharov 2025 è stato assegnato a due giornalisti ancora detenuti, riconoscendo il loro coraggio e il loro impegno nella difesa della libertà e della democrazia. La presidente del Parlamento Europeo, Metsola, esprime orgoglio per questa scelta, sottolineando l'importanza di sostenere chi lotta per i diritti fondamentali anche in condizioni difficili.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 "Sono orgogliosa che il premio quest'anno sia andato a due giornalisti in prigione per le loro idee: è un riconoscimento alla loro tenacia, al loro coraggio, a due persone sempre schierate a difesa della democrazia e della libertà". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola in una conferenza stampa poco prima della cerimonia di consegna in Aula del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 a rappresentanti vicini a Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia, ambedue tuttora in prigione. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Premio Sacharov, Metsola Orgogliosa che vada a due giornalisti coraggiosi ancora in prigione Premio Sacharov, Metsola: Orgogliosa che vada a due giornalisti coraggiosi ancora in prigione - (Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 'Sono orgogliosa che il premio quest'anno sia andato a due giornalisti in prigione per le loro ... notizie.tiscali.it

Metsola: "Orgogliosa che il premio Sacharov vada a giornalisti coraggiosi in prigione" - "Sono orgogliosa che il premio quest'anno sia andato a due giornalisti in prigione per le loro idee: è un riconoscimento alla loro tenacia, al loro coraggio, a due persone sempre ... ansa.it

Gli Ambasciatori EPAS dell’Istituto Publio Elio Adriano di Tivoli hanno partecipato a un momento di confronto dedicato al Premio Sacharov con la Vicepresidente PE @AntonellaSberna e l’eurodeputato @salv_de_meo Scopri di più sul programma EPA x.com

“La democrazia non può essere messa a tacere. Ci vogliono impegno, dedizione e coraggio, anche quando il prezzo è inimmaginabilmente alto. Il nostro messaggio ai vincitori del Premio Sacharov 2025: il Parlamento europeo continuerà a difendere chi c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.