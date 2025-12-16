Premio Sacharov 2025 a due giornalisti in carcere | l’Europa sfida repressione e censure
Il Premio Sacharov 2025 è stato assegnato a due giornalisti detenuti, simboli della lotta alla repressione e alle censure in Europa. La decisione sottolinea il sostegno alla libertà di stampa e ai diritti umani, sfidando le autorità che limitano il pluralismo e intimidiscono chi esercita il proprio lavoro di informazione.
"Sono orgogliosa che il premio quest'anno sia andato a due giornalisti in prigione per le loro idee". Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, saluta così il premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 assegnato dalle istituzioni europee a Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia. "È un riconoscimento alla loro tenacia", ha detto ancora Metsola in una conferenza stampa poco prima della cerimonia di consegna in Aula del Premio, "al loro coraggio, a due persone sempre schierate a difesa della democrazia e della libertà". Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di Poczobut e Amaglobeli, due giornalisti tuttora in prigione. Ilgiornale.it
