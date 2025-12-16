Premio Puskas si spegne il sogno di Deiola | ecco chi è il vincitore del gol dell’anno

Il Premio Puskas, riconoscimento assegnato al miglior gol dell’anno, si è concluso con una sorpresa: il vincitore è Santiago Montiel dell’Independiente. Per Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, si chiude il sogno di conquistare questo prestigioso premio, che premia la spettacolarità e l’unicità delle reti segnate nel corso dell’anno.

Premio Puskas, il sogno di Deiola si è spento proprio oggi. Il gol dell'anno è andato all'argentino Santiago Montiel, esterno offensivo dell'Independiente

