Premio GenerAzione 2025 | tra i vincitori l’artista reggina Mariachiara Falcomatà

Il Premio GenerAzione 2025, giunto alla sua ottava edizione, riconosce giovani talenti dell’arte contemporanea. Tra i vincitori figura l’artista reggina Mariachiara Falcomatà, classe 1998, che porta il nome della Calabria oltre i confini nazionali, contribuendo a valorizzare il talento artistico emergente della regione.

© Reggiotoday.it - Premio GenerAzione 2025: tra i vincitori l’artista reggina Mariachiara Falcomatà Un riconoscimento nazionale che porta il nome della Calabria oltre i confini regionali. Mariachiara Falcomatà, artista reggina classe 1998, è tra i vincitori del Premio GenerAzione – EneganArt 2025, concorso di arte contemporanea promosso da Enegan Spa e giunto alla sua ottava edizione.L’artista. Reggiotoday.it Premio Innovazione Sicilia 2025, Il momento è adesso La reggina Mariachiara Falcomatà è tra i vincitori del Premio “GenerAzione – EneganArt 2025” - Un riconoscimento che porta il nome della Calabria fuori dal territorio: Mariachiara Falcomatà (Reggio Calabria, 1998), artista visiva, educatrice museale e content creator, è tra i vincitori del Prem ... strettoweb.com

GAeM 2025: celebrati i vincitori e la nuova generazione del mosaico contemporaneo - Sabato 13 dicembre, negli spazi della Sala Martini del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, si è tenuta la cerimonia di premiazione del VII Premio Internazionale GAeM – Giovani Artist? e Mosaico ... liquidarte.it

Sotto18+ 2025: i vincitori dei Premi e del concorso That’s Animato! Nella giornata di oggi, domenica 14 dicembre, il 26° Sotto18+ Film Festival conclude le proiezioni dei film in gara per il Premio Generazione futura, per il Premio “Gianni Volpi” e nel Concorso i - facebook.com facebook