Premio Donne per Napoli parata di stelle per le premiazioni

La decima edizione del Premio Donne per Napoli ha consacrato la città come capitale degli eventi glamour in Italia. La serata, ricca di star e riconoscimenti, ha sottolineato il ruolo di Napoli come regina dei grandi eventi, lasciando un segno indelebile nella storia delle manifestazioni di rilievo nazionale.

Napoli regina dei grandi eventi grazie anche alla fantastica serata di ieri che resterà a lungo nella storia delle manifestazioni più glamour d’Italia: tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario successo della decima edizione del Premio Donne per Napoli. Più di 1500 persone hanno riempito l’Hbtoo per la cerimonia di premiazione e il party a seguire. Un evento semplicemente perfetto con numeri da record anche sui social grazie al lavoro del presidente Raffaele Carlino e del giornalista  Lorenzo Crea  direttore artistico della manifestazione. Il premio Donne per Napoli è stato condotto magistralmente dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci ed è stato assegnato a 28 donne di eccellenza di vari settori fra cui cultura, spettacolo, impegno civile e sociale medicina, sport, impresa e Istituzioni. Ildenaro.it

