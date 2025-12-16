Premio Donne per Napoli parata di stelle per le premiazioni

La decima edizione del Premio Donne per Napoli ha consacrato la città come capitale degli eventi glamour in Italia. La serata, ricca di star e riconoscimenti, ha sottolineato il ruolo di Napoli come regina dei grandi eventi, lasciando un segno indelebile nella storia delle manifestazioni di rilievo nazionale.

Napoli regina dei grandi eventi grazie anche alla fantastica serata di ieri che resterà a lungo nella storia delle manifestazioni più glamour d’Italia: tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario successo della decima edizione del Premio Donne per Napoli. Più di 1500 persone hanno riempito l’Hbtoo per la cerimonia di premiazione e il party a seguire. Un evento semplicemente perfetto con numeri da record anche sui social grazie al lavoro del presidente Raffaele Carlino e del giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. Il premio Donne per Napoli è stato condotto magistralmente dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci ed è stato assegnato a 28 donne di eccellenza di vari settori fra cui cultura, spettacolo, impegno civile e sociale medicina, sport, impresa e Istituzioni. Ildenaro.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Donnarumma non dimentica le origini senti cosa dice nel finale dello shorts Napoletano Video Donnarumma non dimentica le origini senti cosa dice nel finale dello shorts Napoletano Video Donnarumma non dimentica le origini senti cosa dice nel finale dello shorts Napoletano EVENTO - Premio Donne per Napoli, parata di stelle per le premiazioni - Napoli regina dei grandi eventi grazie anche alla fantastica serata di ieri che resterà a lungo nella storia delle manifestazioni più glamour d’Italia: tutto questo è stato possibile grazie allo strao ... napolimagazine.com

Premio Donne per Napoli 2025: trionfo di stelle e solidarietà - Foto e dettagli del Premio Donne per Napoli: 28 eccellenze premiate da Elisabetta Gregoraci, musica dei The Kolors e sostegno a Unipancreas. lagazzettadellospettacolo.it

Onorata di aver ricevuto il premio “Donne per Napoli” e di aver condiviso questa serata con una donna e collega che stimo tanto come @scampinisabrina Un riconoscimento che da 10 edizioni mira a premiare la forza e il talento al femminile per cui ringrazio c - facebook.com facebook

