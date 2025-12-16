Premio d’Attorre in Classense la premiazione della vincitrice Arlena Buelli
Giovedì 18 dicembre alle 17 nella sala Muratori della biblioteca Classense si terrà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del Premio Pier Paolo D’Attorre, assegnato ad Arlena Buelli dell’Università di Bologna. L’evento celebra il talento e l’impegno della vincitrice, riconoscendo il suo contributo nel campo di studio.
Il premio è dedicato alla memoria di Pier Paolo D'Attorre (1951-1997).
