Premio Asi Sport&Cultura le nomination della ventesima edizione

Il Premio Asi Sport&Cultura celebra la sua ventesima edizione con una cerimonia al Salone d'Onore del Coni di Roma, prevista per sabato 20 dicembre alle ore 11. Un evento di grande rilevanza nel panorama sportivo italiano, che riconosce eccellenze e talenti nel connubio tra sport e cultura.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sabato 20 dicembre alle ore 11, al Salone d'Onore del Coni di Roma, andrà in scena la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della ventesima edizione del “Premio Asi Sport&Cultura”, uno dei momenti più attesi dell'anno dal mondo dello sport italiano. Sei le categorie in gara, Atleta dell'Anno “Carlo Pedersoli”, Innovazione Tecnologica, Gesto Etico “Fabrizio Quattrocchi”, Premio Media “Gian Piero Galeazzi”, Icsc Impiantistica e promozione sportiva. La giuria è composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell'imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie. Iltempo.it

