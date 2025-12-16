Premio alla carriera e all’umanità | Ruffini eletto Comunicatore Toscano dell’anno

Paolo Ruffini è stato insignito del Premio alla Carriera e all’Umanità come Comunicatore Toscano dell’anno. Riconosciuto per il suo stile autentico e coinvolgente, Ruffini si distingue per un modo di comunicare che tocca il cuore, unendo talento e umanità in un percorso che ha lasciato un segno significativo nel panorama comunicativo toscano.

FIRENZE – C’è modo e modo di comunicare. Quello scelto da Paolo Ruffini passa direttamente dal cuore. Per questo motivo il Corecom della Toscana gli ha conferito il titolo di Comunicatore Toscano 2025. Non è solo un premio alla carriera artistica. È un riconoscimento al valore umano. L’attore e regista livornese ha costruito, negli anni, uno stile inconfondibile. Ha saputo fondere l’intrattenimento puro con una profonda sensibilità sociale. Il risultato è un linguaggio nuovo: autentico, diretto, privo di barriere. Ruffini ha avuto il coraggio di portare in scena temi delicati. I suoi riflettori si sono accesi sul mondo delle diverse abilità e sulla complessa realtà dell’ Alzheimer. Corrieretoscano.it

