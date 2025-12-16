© Lanazione.it - Premio 100 ambasciatori: "Pagato con soldi pubblici"

Il conferimento del premio "100 Ambasciatori Nazionali 2025" alla città di Cortona, ritirato dal sindaco Luciano Meoni a Palazzo Madama, fa discutere. Un riconoscimento presentato come "attestazione del percorso amministrativo e delle strategie di valorizzazione del territorio portate avanti dall’ente". Sulla vicenda interviene l’ Unione comunale del Partito Democratico di Cortona, che invita a distinguere tra il valore simbolico dell’iniziativa e le modalità con cui il Comune vi ha preso parte. "La partecipazione al progetto è avvenuta tramite una candidatura riservata, per la quale il Comune ha sostenuto un costo, affidando l’iniziativa alla casa editrice RDE s. Lanazione.it

