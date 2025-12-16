Premier Australia | stragematrice Jhiad

Un attacco durante una celebrazione ebraica a Bondi Beach, Sydney, ha coinvolto un padre e suo figlio, identificati come responsabili dell'assalto. Gli attentatori sono stati affiliati all'ideologia dello Stato Islamico, secondo le autorità australiane, in un episodio che ha scosso la comunità locale e sollevato questioni sulla minaccia del terrorismo interno.

1.04 Sono "stati spinti dall'ideologia dello Stato Islamico" i due attentatori,padre e figlio, che hanno assaltato un raduno ebraico per la festa di Hannukah a Bondi Beach, a Sydney. Lo ha dichiarato il primo ministro australiano Anthony Albanese, facendo riferimento alla strage in cui sono state uccise 15 persone.Secondo l'ultimo bilancio diffuso dalla polizia del New South Wales, i feriti sono 42. Albanese ha definito la sparatoria un "atto di malevolo antisemitismo" contro la comunità ebraica australiana.