Premi Ubu gli ' Oscar del teatro' parlano barese | riconoscimenti a Licia Lanera e Valentina Picello

I premi Ubu, tra i più importanti riconoscimenti nel teatro italiano, celebrano anche quest'anno talenti baresi. Durante la cerimonia al Teatro Arena del Sole di Bologna, sono stati premiati Licia Lanera e Valentina Picello, portando un prestigio particolare alla scena teatrale di Bari. Un riconoscimento che conferma l'importanza della creatività locale nel panorama culturale nazionale.

I premi Ubu parlano - almeno un po' - barese. Già, perché la rappresentanza nostrana alla cerimonia di premiazione di uno dei più importanti riconoscimenti in ambito teatrale, tenutasi ieri al Teatro Arena del Sole di Bologna, è sicuramente di prestigio.Il riconoscimento a Valentina PicelloLe. Baritoday.it

