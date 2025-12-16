Prelievi del sangue sabato 20 dicembre appuntamento straordinario nel distretto di Fiorentina

Sabato 20 dicembre, nel distretto di Fiorentina, si terrà un appuntamento straordinario per i prelievi del sangue presso la sede di via della Fiera di Sant'Antonino. L'iniziativa, organizzata dall'ASL, mira a ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio più efficiente ai cittadini.

L'Asl ha disposto una seduta straordinaria di prelievi del sangue per la mattina di sabato 20 dicembre nella sede distrettuale di Fiorentina, in via della Fiera di Sant'Antonino, allo scopo di ridurre i tempi di attesa. La seduta potrà essere prenotata tramite Zerocode, il sistema che consente di.

