pregiudicato arrestato grazie al controllo di vicinato

Nelle campagne di Cesenatico, ieri pomeriggio, un pregiudicato è stato arrestato grazie all’efficace intervento del controllo di vicinato. Questo episodio evidenzia l’importanza di un’azione coordinata tra cittadini e forze dell’ordine nel contrastare la microcriminalità e garantire la sicurezza del territorio.

Nelle campagne di Cesenatico, ieri pomeriggio si è verificato un episodio che dimostra come il controllo di vicinato, quando è organizzato bene, può aiutare nella lotta contro la microcriminalità. Nel quartiere di Sala, nelle ultime settimane, alcuni residenti avevano notato movimenti anomali legati ad un’auto sospetta, una Peugeot 206 grigio chiara, segnalata più volte attraverso fotografie e targa annotata. Lunedì è stata vista tra via Fossa, via Fiorentina e via Canale Bonificazione. I cittadini hanno riferito che gli occupanti tendevano a coprirsi il volto quando li incrociavano, così è stata allertata la Polizia locale. Ilrestodelcarlino.it

