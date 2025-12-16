Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2025 | Donami la Tua forza

La preghiera del mattino del 16 dicembre 2025 ci invita a chiedere forza e protezione, in un giorno dedicato alla devozione agli Angeli e ai Santi. Questo momento di riflessione ci aiuta a iniziare la giornata con fede e gratitudine, rendendo omaggio a coloro che sono nella gloria di Dio e ci accompagnano nel nostro cammino spirituale.

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2025: “Donami la Tua forza” Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Preghiera del Mattino MARTEDI 16 DICEMBRE 2025 ?? Lodi Mattutine Martedì III Settimana di Avvento Preghiera del mattino del 13 Dicembre 2025: “Lode e riconoscenza a Te” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino del 8 Dicembre 2025: “Gesù confido in Te” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 8 dicembre, è allo Spirito Santo. lalucedimaria.it

La Novena del Santo Natale, alle ore 6 del mattino, è un tempo di preghiera e di speranza. Nel silenzio dell’alba entreremo in chiesa nel buio e ne usciremo nella luce del nuovo giorno, segno di Cristo che viene a illuminare le nostre vite. Vi aspettiamo ! - facebook.com facebook

All'inizio della giornata, affidala al Signore. Recita la preghiera del mattino su #ClickToPray: clicktopray.org/daily x.com