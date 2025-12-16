Preghiera del mattino del 16 Dicembre 2025 | Donami la Tua forza

La preghiera del mattino del 16 dicembre 2025 ci invita a chiedere forza e protezione, in un giorno dedicato alla devozione agli Angeli e ai Santi. Questo momento di riflessione ci aiuta a iniziare la giornata con fede e gratitudine, rendendo omaggio a coloro che sono nella gloria di Dio e ci accompagnano nel nostro cammino spirituale.

Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca  meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

