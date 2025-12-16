Predappio Alta si traforma nel magico borgo di Babbo Natale | in piazza delizie culinarie e il temibile Grinch

Predappio Alta si trasforma nel magico borgo di Babbo Natale sabato 20 dicembre, offrendo atmosfere natalizie, delizie culinarie e animazioni per bambini. Dalle 15 alle 22, il centro si anima con bancarelle e lo stand gastronomico della Pro Loco, creando un'area incantata e festosa nel cuore della Romagna.

Atmosfere natalizie, delizie culinarie e animazione per i più piccoli: sono questi gli ingredienti offerti da Predappio Alta che, sabato 20 dicembre dalle 15 alle 22, si trasforma nel borgo più incantato della Romagna con un mare di bancarelle e lo stand gastronomico della Pro Loco. In Piazza.

Predappio Alta, un ’AperiBento’ con i Margò - Il Comune di Predappio, in collaborazione col Teatro delle Forchette, il ristorante La Vecia Cantena dla Pré e Fattorie Nicolucci, organizzat un ‘AperiBento’, cioè un aperitivo in scatola a pic nic ... ilrestodelcarlino.it

