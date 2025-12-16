Praticava l’agopuntura e prometteva miracoli ai pazienti ma senza averne i requisiti Nei guai un sedicente medico

Un sedicente medico di Lucca è stato scoperto praticare agopuntura senza le adeguate qualifiche, offrendo ai pazienti cure promettendo risultati miracolosi. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione delle pratiche mediche alternative.

Lucca, 16 dicembre 2025 – Praticava l’agopuntura in stanze adibite a sale mediche, promettendo risultati ‘miracolosi’. Peccato che operasse senza i requisiti professionali e abilitativi previsti dalla legge, con aghi lasciati incustoditi all’interno di contenitori improvvisati e privi di qualunque sistema di sterilizzazione. Per questo è finito nei guai un sedicente medico di Lucca, scovato da un’operazione della guardia di finanza locale. I suoi studi erano situati in un appartamento nel cuore delle mura: al momento dell’irruzione, le fiamme gialle hanno trovato perfino pazienti in attesa. FOTOCRONACHE GERMOGLI L’inizio dell’operazione. Lanazione.it

