Pranzo di Natale per la Futsal Ionetti | La vetta è inaspettata

Nel contesto del pranzo di Natale, la Futsal affronta un momento di riflessione dopo il terzo ko stagionale, subìto contro il Maccan Prata. La sconfitta riduce la distanza dalla capolista Cesena, ma rafforza la determinazione della squadra romagnola di continuare a lottare per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Il terzo ko stagionale, nel big match interno contro il Maccan Prata (3-1), riduce a una sola lunghezza il vantaggio della capolista Futsal Cesena proprio sui friulani ma non scalfisce la consapevolezza in casa romagnola di potere arrivare molto lontano e di dare tutto per puntare al massimo traguardo. In A andrà direttamente la prima classificata, poi i playoff. Lo ha sottolineato al pranzo degli auguri di Natale al ristorante ‘E Parol’ il direttore generale bianconero Paolo Ionetti alla presenza della squadra, del presidente del Panathlon Dionigio Dionigi sempre molto vicino al club e del vicesindaco Cristian Castorri. Ilrestodelcarlino.it

