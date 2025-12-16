Pozzuoli 16enne morto nell’incidente | indagini sulla dinamica Fuori pericolo l’amico
Un tragico incidente avvenuto ieri in via Fasano a Pozzuoli ha provocato la morte di Vincenzo Pepe, 16 anni di Marano. L'incidente coinvolgeva anche un amico, ora fuori pericolo. La Polizia Municipale sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.
Ancora al vaglio della Polizia Municipale di Pozzuoli la dinamica dell’incidente di ieri in via Fasano che è costata la vita a Vincenzo Pepe, il 16enne di Marano che viaggiava in scooter. Il sinistro è avvenuto proprio nei pressi della rotonda dove sorge il nuovo tunnel che collega il porto alla tangenziale di Napoli. Pozzuoli, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
