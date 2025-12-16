Un tragico incidente avvenuto ieri in via Fasano a Pozzuoli ha provocato la morte di Vincenzo Pepe, 16 anni di Marano. L'incidente coinvolgeva anche un amico, ora fuori pericolo. La Polizia Municipale sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, 16enne morto nell’incidente: indagini sulla dinamica. Fuori pericolo l’amico

Ancora al vaglio della Polizia Municipale di Pozzuoli la dinamica dell’incidente di ieri in via Fasano che è costata la vita a Vincenzo Pepe, il 16enne di Marano che viaggiava in scooter. Il sinistro è avvenuto proprio nei pressi della rotonda dove sorge il nuovo tunnel che collega il porto alla tangenziale di Napoli. Pozzuoli, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tragedia a Pozzuoli, chi è il 16enne morto nello scontro tra auto e scooter: grave l'amico - Drammatico incidente a Pozzuoli: un ragazzo di 16 anni è morto, grave l'amico di 17. tag24.it