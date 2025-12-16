Potenziato il servizio ferroviario diretto tra Firenze e Montecatini

A partire da domenica 14 dicembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, il servizio ferroviario tra Firenze e Montecatini è stato potenziato. Quindici treni ora partono o arrivano direttamente a Montecatini Terme, migliorando la comodità per i pendolari e ottimizzando le connessioni sulla linea.

Buone notizie per i pendolari della linea Firenze-Pistoia. Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale, da domenica 14 dicembre il servizio è stato potenziato: 15 treni iniziano o terminano ora la corsa alla stazione di Montecatini Terme, invece che a Pistoia, con fermata intermedia. Firenzetoday.it

