Possibile rientro anticipato per Zambo Anguissa

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zambo Anguissa potrebbe tornare in anticipo dal suo infortunio per contribuire al centrocampo del Napoli sotto la guida di Conte. Il recupero del centrocampista camerunese procede positivamente, offrendo speranze di un rientro anticipato. La sua disponibilità rappresenterebbe un’importante soluzione per la squadra in vista delle prossime sfide.

possibile rientro anticipato per zambo anguissa

© Forzazzurri.net - Possibile rientro anticipato per Zambo Anguissa

Il camerunese può rientrare in anticipo per dare una mano al centrocampo di Conte. Procede bene il recupero dall’infortunio per il centrocampista del Napoli Frank . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

possibile rientro anticipato zamboPossibile rientro anticipato per Zambo Anguissa - Il camerunese può rientrare in anticipo per dare una mano al centrocampo di Conte. forzazzurri.net

possibile rientro anticipato zamboZambo Anguissa potrebbe anticipare il suo rientro: buone notizie per Conte - Le condizioni di Frank Zambo Anguissa continuano a migliorare e da Castel Volturno arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero del ... dailynews24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.