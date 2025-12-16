Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Usb attacca | Devasta l’ambiente ed è fuori legge
Il porto turistico-crocieristico di Fiumicino è al centro di polemiche per le accuse di danni ambientali e irregolarità legali. Usb denuncia come l’intervento di privati e fondi stranieri possa compromettere l’equilibrio del territorio e violare normative, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità e la legalità di questa operazione che coinvolge una delle principali infrastrutture italiane.
Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “Privati e fondi stranieri di investimento sono sempre più vicini a mettere le mani su pezzi importantissimi della portualità italiana. Il caso più paradigmatico e sicuramente il più eclatante in questo senso è ovviamente quello del faraonico progetto presentato a Fiumicino dal colosso americano delle crociere, Royal Caribbean. Un progetto devastante dal punto di vista ambientale e che si sta già muovendo sfacciatamente fuori dal contesto normativo della legge 8494 – la legge che regolamenta tutta la portualità italiana – proponendosi, di fatto, come il primo porto italiano interamente privato”, è quanto si legge in un comunicato pubblicato dall’Unione sindacale di base (Usb). Cdn.ilfaroonline.it
IL PORTO TURISTICO CROCIERISTICO DI FIUMICINO
Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Usb attacca: “Devasta l’ambiente ed è fuori legge” - Il sindacato: “Un’opera inutile che mette al rischio il demanio: è un insulto a tutti i lavoratori portuali” Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “Privati e fondi stranieri di investimento sono sempre più vi ... ilfaroonline.it
Fiumicino, via libera al porto turistico: investimento da 600 milioni. Ma riparte la protesta - Dopo il sì del ministero dell’Ambiente, Legambiente e i comitati rilanciano la mobilitazione: «Manca l’autorizzazione paesaggistica» Il progetto del porto crocieristico di Fiumicino entra in una fase ... 2duerighe.com
Al Porto turistico di Pescara l'edizione 2025 di Scuola e volontariato, il programma regionale del Csv Abruzzo Ets - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.