Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Usb attacca | Devasta l’ambiente ed è fuori legge

Il porto turistico-crocieristico di Fiumicino è al centro di polemiche per le accuse di danni ambientali e irregolarità legali. Usb denuncia come l’intervento di privati e fondi stranieri possa compromettere l’equilibrio del territorio e violare normative, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità e la legalità di questa operazione che coinvolge una delle principali infrastrutture italiane.

Fiumicino, 16 dicembre 2025 – “Privati e fondi stranieri di investimento sono sempre più vicini a mettere le mani su pezzi importantissimi della portualità italiana. Il caso più paradigmatico e sicuramente il più eclatante in questo senso è ovviamente quello del faraonico progetto presentato a Fiumicino dal colosso americano delle crociere, Royal Caribbean. Un progetto devastante dal punto di vista ambientale e che si sta già muovendo sfacciatamente fuori dal contesto normativo della legge 8494 – la legge che regolamenta tutta la portualità italiana – proponendosi, di fatto, come il primo porto italiano interamente privato”, è quanto si legge in un comunicato pubblicato dall’Unione sindacale di base (Usb). Cdn.ilfaroonline.it

IL PORTO TURISTICO CROCIERISTICO DI FIUMICINO

