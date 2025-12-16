Porto la Guang Rong è arrivata in sicurezza a Livorno | via alle operazioni di riparazione Video

La nave Guang Rong è giunta in porto a Livorno dopo un viaggio di circa 12 ore, segnato da un incidente avvenuto circa un anno fa. Ora, la nave è stata messa in sicurezza e sono iniziate le operazioni di riparazione, con l’assistenza di rimorchiatori specializzati.

La nave Guang Rong, dopo circa 12 ore di navigazione e a distanza di quasi un anno da quando a causa del maltempo finì contro il pontile di Marina di Massa, oggi martedì 16 dicembre è arrivata in sicurezza al porto di Livorno, grazie all'ausilio di due rimorchiatori della ditta Fratelli Neri e. Livornotoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La nave Guang Rong è arrivata a Livorno - LIVORNO : Il cargo si era incagliato davanti al pontile di Marina di Massa nel Gennaio scorso. toscanamedianews.it

