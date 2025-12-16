Porto di Ravenna al via il nuovo Comitato di gestione | pianificazione e sviluppo al centro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato ufficialmente insediato il nuovo Comitato di gestione del Porto di Ravenna, incaricato di guidare la pianificazione e lo sviluppo dell’ente. Il presidente Francesco Benevolo ha firmato la delibera di nomina dei componenti, segnando un nuovo importante passo per il futuro del porto, che si appresta a affrontare sfide e opportunità strategiche.

Immagine generica

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, ha firmato la delibera di nomina dei componenti del Comitato di gestione dell’ente che si è formalmente insediato in occasione della prima riunione e che rimarrà in carica per il prossimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Porto di Ravenna, al via il nuovo Comitato di gestione: pianificazione e sviluppo al centro

Leggi anche: Il porto, le armi e Israele (ma non solo): Ravenna rischia di diventare nuovo crocevia della rotta balcanica?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al via la costruzione del nuovo terminal crociere di Ravenna

Video Al via la costruzione del nuovo terminal crociere di Ravenna

Via libera al progetto di potenziamento del porto di Ravenna - Via libera alla variante urbanistica per il potenziamento dello scalo merci del porto di Ravenna in Sinistra Candiano: il progetto prevede sette nuovi binari elettrificati, una nuova linea di trazione ... ansa.it

Porto di Ravenna, a dicembre partono i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico da 37,16 MWp - Partiranno ufficialmente a dicembre i lavori per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico da 37,16 MWp destinato a fornire energia pulita al porto di Ravenna. borsaitaliana.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.