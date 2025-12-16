Porto di Ravenna al via il nuovo Comitato di gestione | pianificazione e sviluppo al centro

È stato ufficialmente insediato il nuovo Comitato di gestione del Porto di Ravenna, incaricato di guidare la pianificazione e lo sviluppo dell’ente. Il presidente Francesco Benevolo ha firmato la delibera di nomina dei componenti, segnando un nuovo importante passo per il futuro del porto, che si appresta a affrontare sfide e opportunità strategiche.

