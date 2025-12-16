Porto di Ravenna al via il nuovo Comitato di gestione | pianificazione e sviluppo al centro
È stato ufficialmente insediato il nuovo Comitato di gestione del Porto di Ravenna, incaricato di guidare la pianificazione e lo sviluppo dell’ente. Il presidente Francesco Benevolo ha firmato la delibera di nomina dei componenti, segnando un nuovo importante passo per il futuro del porto, che si appresta a affrontare sfide e opportunità strategiche.
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, ha firmato la delibera di nomina dei componenti del Comitato di gestione dell’ente che si è formalmente insediato in occasione della prima riunione e che rimarrà in carica per il prossimo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Porto di Ravenna, al via il nuovo Comitato di gestione: pianificazione e sviluppo al centro
Leggi anche: Il porto, le armi e Israele (ma non solo): Ravenna rischia di diventare nuovo crocevia della rotta balcanica?
Al via la costruzione del nuovo terminal crociere di Ravenna
Via libera al progetto di potenziamento del porto di Ravenna - Via libera alla variante urbanistica per il potenziamento dello scalo merci del porto di Ravenna in Sinistra Candiano: il progetto prevede sette nuovi binari elettrificati, una nuova linea di trazione ... ansa.it
Porto di Ravenna, a dicembre partono i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico da 37,16 MWp - Partiranno ufficialmente a dicembre i lavori per la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico da 37,16 MWp destinato a fornire energia pulita al porto di Ravenna. borsaitaliana.it
Coordinamento contro i traffici di armi nel porto di Ravenna "Non ci arrenderemo al traffico di morte, al genocidio e alla repressione e continueremo a lottare per costruire un embargo popolare e supportare l’autoderminazione del popolo palestinese e la sua li - facebook.com facebook
Ravenna, 32 denunciati per i blocchi stradali al porto durante lo sciopero indetto contro il governo e le armi a Israele x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.