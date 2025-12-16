Porticciolo di Pastena | spunta la barca di Natale tanta curiosità

Al Porticciolo di Pastena, le decorazioni natalizie hanno catturato l'attenzione: una barca ormeggiata si è trasformata in un originale albero di Natale, suscitando curiosità e sorrisi tra visitatori e utenti dei social media. Questa insolita decorazione sta diventando protagonista della stagione festiva nella zona, portando un tocco di allegria e creatività nel porto.

Sta suscitando stupore e sorrisi, dal vivo e sui social, le decorazioni a forma di albero spuntate su una barca ormeggiata al Porticciolo di Pastena. I riflessi delle luci nello specchio d'acqua offrono davvero uno scorcio suggestivo di sera: tanta curiosità. Salernotoday.it Mareggiata Capri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Porticciolo di Pastena: spunta "la barca di Natale", tanta curiosità - Sta suscitando stupore e sorrisi, dal vivo e sui social, le decorazioni a forma di albero spuntate su una barca ormeggiata al Porticciolo di Pastena. salernotoday.it

BUONANOTTE... ....DAL PORTICCIOLO DEL BORGO MARINARO DI PASTENA FOTO DAL WEB By © Solo per chi ama Salerno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.