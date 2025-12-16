Portano via 50mila euro di oro a un’anziana facendole chiamare il 112

Un'anziana di Belvedere Ostrense è stata vittima di una truffa in cui sono stati portati via 50mila euro di oro. I criminali, fingendosi carabinieri, l’hanno indotta a credere che la sua auto fosse coinvolta in un reato e l'hanno convinta a consegnare i suoi gioielli, creando un clima di paura e confusione.

BELVEDERE OSTRENSE - Sono arrivati a incutere terrore nella vittima facendole credere che la sua automobile era stata utilizzata per commettere una rapina in gioielleria e che i carabinieri dovevano controllare tutto l'oro e i gioielli in suo possesso per scagionarla. Un finto carabiniere.

