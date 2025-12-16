Pooh la festa per i 60 anni arriva all’Arena di Verona

I Pooh celebrano i loro 60 anni con due concerti speciali all’Arena di Verona, il 14 e il 16 maggio. L’evento, intitolato «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena», rappresenta un’occasione unica per rivivere le tappe fondamentali della loro lunga carriera e festeggiare un percorso musicale straordinario.

A MAGGIO. Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh. Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona ospiterà «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena», due appuntamenti speciali pensati per festeggiare il traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana. Ecodibergamo.it

