Pooh la festa per i 60 anni arriva all’Arena di Verona
I Pooh celebrano i loro 60 anni con due concerti speciali all’Arena di Verona, il 14 e il 16 maggio. L’evento, intitolato «Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena», rappresenta un’occasione unica per rivivere le tappe fondamentali della loro lunga carriera e festeggiare un percorso musicale straordinario.
Pooh - BEST OF (Il meglio dei Pooh)
