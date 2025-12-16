Ponte sullo Stretto perché il governo si deve fermare | la Corte dei Conti spiega l' agguato

La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il Ponte sullo Stretto, evidenziando motivazioni che suggeriscono la necessità di una sospensione delle decisioni governative sul progetto. Un’analisi che mette in luce le criticità e le ragioni di un possibile stop, nel contesto di un tema molto discusso e simbolico.

© Liberoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, "perché il governo si deve fermare": la Corte dei Conti spiega l'agguato Ecco le motivazioni con cui la Corte dei Conti ha bocciato il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Ponte sullo Stretto, uno dei cavalli di battaglia del vicepremier Matteo Salvini. L’ennesimo agguato togato che si inserisce nella lunga scia di interventi dei magistrati contro l'esecutivo. I giudici contabili hanno infatti spiegato nel dettaglio le ragioni per cui, lo scorso 17 novembre, la sezione centrale di controllo di legittimità aveva bocciato il decreto relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il Mit e la società Stretto di Messina. Secondo la Corte dei Conti il provvedimento risulta incompatibile con le norme europee che regolano le modifiche dei contratti pubblici in corso di validità. Liberoquotidiano.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il governo rinvia i fondi per il Ponte sullo Stretto: un (mezzo) fallimento annunciato - Il governo ha deciso di modificare il calendario dei finanziamenti destinati alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, spostando 780 milioni di euro dal 2025 al 2033. globalist.it

Ponte sullo Stretto, governo sposta 780 milioni per l’opera al 2033. Opposizioni: “Progetto ai titoli di coda” - Il maxiemendamento del governo alla manovra interviene anche sugli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, spostanto 780 milioni nel 2033 ... fanpage.it

Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook

#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.