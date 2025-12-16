Ponte sullo Stretto per la Corte dei Conti l’iter non rispetta le norme Ue

La Corte dei Conti ha sollevato dubbi riguardo alla conformità dell'iter di approvazione del Ponte sullo Stretto di Messina alle normative europee, evidenziando possibili irregolarità nel procedimento. La questione solleva preoccupazioni sulla legittimità e sulla trasparenza del progetto, alimentando il dibattito sull'opportunità di proseguire con questa infrastruttura.

Per la Corte dei Conti l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina non rispetta le norme europee. È quanto si legge nelle motivazioni con cui i giudici contabili hanno bocciato il contratto stipulato tra il ministero dell’Economia, quello dei Trasporti e la società Stretto di Messina spa. Di fatto l’atto aggiuntivo presentato dopo la precedente bocciatura della delibera Cipess con cui venivano stanziato i 13,5 miliardi di euro per l’opera. Ponte sullo Stretto, i tre passaggi bocciati. Per la Corte dei Conti bisognava fare un’altra gara, visto che i criteri sono cambiati rispetto a quella svolta nel 2005. Lettera43.it

