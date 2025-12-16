Ponte sullo Stretto governo sposta 780 milioni per l'opera al 2033 Opposizioni | Progetto ai titoli di coda

Il governo ha modificato i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, spostando 780 milioni di euro al 2033 tramite un maxiemendamento alla manovra. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che definiscono il progetto come

Il maxiemendamento del governo alla manovra interviene anche sugli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, spostanto 780 milioni nel 2033. Queste risorse serviranno a finanziare altri interventi previsti nella legge di Bilancio. Fanpage.it

