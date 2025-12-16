Ponte sullo Stretto governo sposta 780 milioni per l'opera al 2033 Opposizioni | Progetto ai titoli di coda
Il governo ha modificato i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, spostando 780 milioni di euro al 2033 tramite un maxiemendamento alla manovra. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra le opposizioni, che definiscono il progetto come
Il maxiemendamento del governo alla manovra interviene anche sugli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, spostanto 780 milioni nel 2033. Queste risorse serviranno a finanziare altri interventi previsti nella legge di Bilancio. Fanpage.it
#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com
