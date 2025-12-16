Ponte Stretto nuova bocciatura Corte Conti | violate regole Ue
La Corte dei Conti ha nuovamente bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando violazioni delle regole europee nel decreto approvato dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia. La decisione si aggiunge alle contestazioni sulla legittimità delle norme e alimenta il dibattito sulla realizzazione dell’opera.
Roma, 16 dic. (askanews) – La Corte dei conti ha dichiarato l’illegittimità del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col ministero dell’Economia, aveva approvato le nuove norme per la realizzazione del Ponte sullo Stretto contenuto nel decreto n. 190 del 1 agosto 2025. Lo riferisce l’edizione on line del quotidiano Il Foglio, sottolineando che per i giudici contabili c’è “un inscindibile nesso” tra il decreto interministeriale e la delibera del Cipess, per la quale la Corte dei conti lo scorso 17 novembre ha bocciato il visto di legittimità per profili giuridici, tecnici e ambientali: vista l’inefficacia di quest’ultimo, “deve concludersi per la non conformità a legge anche del decreto medesimo”. Ildenaro.it
Ponte sullo Stretto nuova bocciatura dalla Corte dei Conti.
Ponte Stretto, nuova bocciatura Corte Conti: “violate regole Ue” - (askanews) – La Corte dei conti ha dichiarato l’illegittimità del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col ministero dell’Economia, aveva approv ... msn.com
Ponte Mesina: Pd, 'Corte Conti boccia decreto, 5 mld tornino a siciliani e calabresi' - Come scrive Il Foglio online, i giudici contabili evidenziano un inscindibile nesso tra ... lanuovasardegna.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.