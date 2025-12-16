La Corte dei Conti ha nuovamente bocciato il progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando violazioni delle regole europee nel decreto approvato dai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia. La decisione si aggiunge alle contestazioni sulla legittimità delle norme e alimenta il dibattito sulla realizzazione dell’opera.

Roma, 16 dic. (askanews) – La Corte dei conti ha dichiarato l’illegittimità del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col ministero dell’Economia, aveva approvato le nuove norme per la realizzazione del Ponte sullo Stretto contenuto nel decreto n. 190 del 1 agosto 2025. Lo riferisce l’edizione on line del quotidiano Il Foglio, sottolineando che per i giudici contabili c’è “un inscindibile nesso” tra il decreto interministeriale e la delibera del Cipess, per la quale la Corte dei conti lo scorso 17 novembre ha bocciato il visto di legittimità per profili giuridici, tecnici e ambientali: vista l’inefficacia di quest’ultimo, “deve concludersi per la non conformità a legge anche del decreto medesimo”. Ildenaro.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ponte sullo Stretto nuova bocciatura dalla Corte dei Conti.

Video Ponte sullo Stretto nuova bocciatura dalla Corte dei Conti. Video Ponte sullo Stretto nuova bocciatura dalla Corte dei Conti.

Ponte Stretto, nuova bocciatura Corte Conti: “violate regole Ue” - (askanews) – La Corte dei conti ha dichiarato l’illegittimità del decreto con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col ministero dell’Economia, aveva approv ... msn.com