Ponte ecco perché la Corte dei Conti ha bloccato la convenzione tra Ministero e Stretto

La Corte dei Conti ha bloccato la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e la società Stretto di Messina, in relazione al progetto del Ponte sullo Stretto. Il decreto del Mit riguardante il terzo atto aggiuntivo è stato giudicato incompatibile con le normative europee sulle modifiche contrattuali in corso di validità.

Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. E' quanto si legge nelle motivazioni. Messinatoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29102025 La Corte dei conti boccia ancora il Ponte: violata la normativa europea - I giudici contabili bocciano le nuove regole su costi, appalti e coperture: legame diretto con la delibera Cipess già respinta, rischio di aumenti oltre i limiti Ue e cambio della natura del contratto ... ilfoglio.it

Perché la Corte dei Conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto: "Violate le direttive Ue su ambiente e appalti" - Dietro alla bocciatura del Ponte sullo Stretto da parte della Corte dei Conti c'è la violazione di due direttive europee, una sull'ambiente e una sugli appalti. today.it

