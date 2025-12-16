Un nuovo appello arriva per mantenere aperto il cantiere del ponte di barche durante le festività natalizie. Dopo aver sollecitato l’intervento dell’Amministrazione provinciale e accettato la chiusura temporanea del collegamento tra Pavese e Lomellina, i promotori chiedono ora che i lavori proseguano senza interruzioni anche durante le festività, per garantire il completamento dell’opera.

Hanno a lungo pungolato l’Amministrazione provinciale perché intervenisse a sistemare il ponte di barche, hanno accettato che il collegamento tra Pavese e Lomellina venisse chiuso prima delle feste natalizie, ora chiedono che il cantiere rimanga aperto anche nel periodo natalizio e si continui a lavorare. A farsi promotore delle esigenze del territorio a una settimana dallo stop è Carlo Maiocchi, portavoce del comitato Ticino 2000 che ha scritto una lettera aperta al presidente della Provincia Giovanni Palli, ai dirigenti di piazza Italia, ma anche ai sindaci di Bereguardo, Felice Bonizzoni, e di Zerbolò, Gian Antonio Centenara. Ilgiorno.it

Ponte di barche, nuovo appello: "Non fermate i lavori nelle feste" - Lettera del comitato Ticino 2000 alla Provincia e ai primi cittadini di Bereguardo e Zerbolò "Residenti e pendolari stanno affrontando disagi e sacrifici economici: il cantiere deve proseguire".