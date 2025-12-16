Ponte Aricò risponde a De Luca | Cofinanziamento Regione previsto da legge dello Stato

Nella disputa tra Cateno De Luca e Alessandro Aricò sul cofinanziamento del Ponte, il deputato di Sud Chiama Nord ha sollecitato la Regione a sbloccare i 1,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione. Aricò ha risposto sottolineando che il cofinanziamento è previsto dalla legge dello Stato, evidenziando le posizioni contrastanti sulla questione.

Botta e risposta tra Cateno De Luca e Alessandro Aricò sull'argomento Ponte. Stamane il deputato di Sud Chiama Nord aveva esortato il governo regionale a liberare i tanto discussi 1,3 miliardi proveniente dal Fondo Sviluppo e Coesione, destinati al Ponte. Una richiesta nata dalla scelta del.

