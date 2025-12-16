Pomigliano si scalda di storie | teatro e fiabe dal 16 al 20 dicembre

Dal 16 al 20 dicembre, Pomigliano d’Arco si anima con un ricco calendario di eventi dedicati a teatro e fiabe. Un’occasione per condividere momenti di allegria, riscoprire ricordi e creare nuove esperienze, soprattutto per i più piccoli, in un periodo di festa e condivisione.

© Sbircialanotizia.it - Pomigliano si scalda di storie: teatro e fiabe dal 16 al 20 dicembre Nel cuore di dicembre, Pomigliano d’Arco sceglie di ritrovarsi attraverso le storie: quelle che fanno sorridere, quelle che custodiscono la memoria, quelle che aprono uno spazio nuovo per i più piccoli. Con Racconti d’Inverno 2025, il Pomigliano Teatro Festival torna a parlare alla sua comunità nel momento in cui il bisogno di ascolto si fa . Sbircialanotizia.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi è Virginia Saba, la giornalista cagliaritana che scalda il cuore di Di Maio Pomigliano Teatro Festival 2025: “Racconti d’Inverno” - La città diventa palcoscenico tra fiabe, umorismo e nuove generazioni Pomigliano Teatro Festival 2025: “Racconti d’Inverno” ... marigliano.net

SPETTACOLI - "Pomigliano Teatro Festival 2025 - Racconti d’Inverno", gli appuntamenti - La forza di un festival sta nella sua continuità, nella capacità di tornare, stagione dopo stagione, a parlare alla propria comunità. napolimagazine.com

AGGIORNAMENTO: STELLA È STATA RITROVATA Dopo ore di paura e di silenzio, arriva finalmente l’aggiornamento che tutti speravamo di dare. Stella si era allontanata la sera dell’8 dicembre da via Vesuviana 45, nei pressi del Burger King di Pomigliano, f - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.