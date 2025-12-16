Polo commerciale alle porte di Nonantola la protesta dei commercianti

Un nuovo polo commerciale alle porte di Nonantola sta suscitando preoccupazioni tra i commercianti locali. La Confesercenti Area Terre del Sorbara ha espresso la propria contrarietà riguardo all'apertura di questa struttura, evidenziando le possibili ripercussioni sul commercio e sulla vivibilità del territorio.

Confesercenti Area Terre del Sorbara manifesta la propria contrarietà in merito all'apertura di un nuovo polo commerciale sul territorio di Nonantola. Il progetto in questione, che comprende una decina di unità commerciali - tra cui anche il supermercato Eurospar - nascerà nel 2026 tra la strada.