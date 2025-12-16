Polmonite stronca Anna Rusticano morta un' icona anni Ottanta | la cantante aveva sangue monrealese

È morta ieri Anna Rusticano, cantante e icona degli anni Ottanta, conosciuta per la sua voce distintiva e il ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano. La artista, di origini monrealese, si è spenta all’età di 71 anni a causa di una polmonite. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo della musica.

Si è spenta ieri, all'età di 71 anni, Anna Rusticano, una delle voci più iconiche e rappresentative del panorama musicale italiano degli Anni Ottanta. L'artista era ricoverata in una clinica di Roma ed è deceduta a causa di una polmonite. La triste notizia è stata diffusa dalla sorella Sandra. Palermotoday.it

Anna Rusticano morta a 71 anni, la cantante era ricoverata per una polmonite: l'annuncio della sorella Sandra - La cantante Anna Rusticano, icona degli anni Settanta e Ottanta, è morta a 71 anni a causa di una polmonite: lo ha annunciato la sorella. virgilio.it